L'évolution dans les mondes supérieurs

Et si l'être humain, au-delà de sa condition terrestre, était destiné à explorer des dimensions de conscience insoupçonnées ? Dans cet ouvrage visionnaire, Yram livre le fruit d'une expérience directe et méthodique des " mondes supérieurs " - des plans de conscience où se révèlent les lois universelles, les principes de l'harmonie cosmique et les étapes de l'évolution intérieure. Rejetant le dogme comme les mysticismes opaques, l'auteur propose une approche résolument moderne, expérimentale et rationnelle du chemin spirituel. A travers une exploration lucide des concepts d'énergie, de relativité, d'ordre universel et de conscience cosmique, il dresse un tableau cohérent de l'évolution de l'âme dans ses rapports avec la matière, la société et les plans subtils. Véritable traité d'accès à la conscience élargie, ce livre s'adresse à ceux qui ressentent un appel vers le dépassement de soi, mais aussi à ceux qui recherchent une compréhension globale des lois invisibles qui régissent notre existence. C'est une invitation exigeante, mais profondément éclairante, à intégrer l'expérience spirituelle dans une dynamique de transformation intérieure et d'ouverture à la Vie.