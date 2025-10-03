100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français

Bien orthographier un mot et bien le comprendre, c'est le rattacher à sa famille et en connaître le plaisant parcours. Quel rapport peut ainsi s'établir entre manoir, ménage, manant et Ménilmontant, tous les quatre issus d'une même souche latine ? Pourquoi un h à l'initiale des mots huile et huître ? Relever par exemple que d'un type de chêne, robur en latin, viennent la robustesse ou le fait de corroborer, renforcer quelque chose, en passant par un mot souvent mal compris, roboratif, revigorant, c'est effectuer l'un des très nombreux voyages stimulants ici proposés. Comment le latin mus, la souris, peut-il être à l'origine des muscles et de la moule ? Quel rapport entre les tessons d'une cruche et un test ? A découvrir en s'émerveillant avec nos amis, les mots latins. Fidèle à l'esprit de la collection "Les Petits Latins" et prenant la suite du premier volume, chaque entrée est accompagnée d'une citation latine et d'un point de civilisation.