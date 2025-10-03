Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français

Jean Pruvost

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien orthographier un mot et bien le comprendre, c'est le rattacher à sa famille et en connaître le plaisant parcours. Quel rapport peut ainsi s'établir entre manoir, ménage, manant et Ménilmontant, tous les quatre issus d'une même souche latine ? Pourquoi un h à l'initiale des mots huile et huître ? Relever par exemple que d'un type de chêne, robur en latin, viennent la robustesse ou le fait de corroborer, renforcer quelque chose, en passant par un mot souvent mal compris, roboratif, revigorant, c'est effectuer l'un des très nombreux voyages stimulants ici proposés. Comment le latin mus, la souris, peut-il être à l'origine des muscles et de la moule ? Quel rapport entre les tessons d'une cruche et un test ? A découvrir en s'émerveillant avec nos amis, les mots latins. Fidèle à l'esprit de la collection "Les Petits Latins" et prenant la suite du premier volume, chaque entrée est accompagnée d'une citation latine et d'un point de civilisation.

Par Jean Pruvost
Chez La vie des classiques

|

Auteur

Jean Pruvost

Editeur

La vie des classiques

Genre

Lettres classiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français par Jean Pruvost

Commenter ce livre

 

100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1000 mots français

Jean Pruvost

Paru le 03/10/2025

200 pages

La vie des classiques

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377751365
9782377751365
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.