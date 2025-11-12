Ovnis, plasmas et dimensions invisibles

Et si les ovnis nous en disaient plus sur nous-mêmes que sur d'éventuels visiteurs venus d'ailleurs ? Ce numéro hors-série de " Parasciences " donne la parole à dix chercheurs incontournables - physiciens, ufologues, philosophes ou médecins - qui interrogent la nature profonde du phénomène ovni. Plasmas vivants, entités multidimensionnelles, trickster archétypal, conscience élargie, interactions électromagnétiques, crop circles évolutifs... : derrière les apparences d'objets volants se dessine un mystère aux frontières de la science, de la psychologie et de la spiritualité. Les contributions de Philippe Guillemant, Eric Zurcher, Massimo Teodorani, Gregory Little, Andrew Collins, John Keel, Daniel Robin, Juankar Moreno, Steven Greer et Yoann Lamant éclairent ce phénomène complexe qui défie notre vision traditionnelle du réel. Ce dossier explore des hypothèses audacieuses mais argumentées : celle d'intelligences non humaines évoluant dans d'autres strates de la réalité, celle d'une interaction entre matière et conscience, ou encore celle d'un phénomène polymorphe reflétant nos attentes culturelles et inconscientes. En filigrane, se pose une question essentielle : sommes-nous prêts à changer de paradigme ?