Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le corbeau, la corneille et la colombe

Jean-Claude Servais, Servais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis tout enfant, Eléonore aime les corbeaux et les corneilles. Une particularité qui fait que la petite fille intrigue un peu les autres écoliers. Elle est solitaire et a pour confidente Coronis, une corneille apprivoisée. Et comme en plus, Eléonore connaît toutes les légendes rattachées à ses animaux fétiches, il n'en faut pas plus pour qu'elle dégage un petit parfum et de peur et de séduction. Un parfum qui, des années plus tard, pourrait bien lui coûter cher dans le contexte explosif de la Seconde Guerre mondiale... Après le renard et le cerf, ce merveilleux conteur qu'est Jean-Claude Servais explore les contes et légendes de tous horizons autour du corbeau. Inlassable scrutateur de l'Histoire, il en profite également pour livrer une puissante dénonciation de la condition des femmes pendant la guerre de 1939-1945.

Par Jean-Claude Servais, Servais
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Jean-Claude Servais, Servais

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le corbeau, la corneille et la colombe par Jean-Claude Servais, Servais

Commenter ce livre

 

Le corbeau, la corneille et la colombe

Jean-Claude Servais, Servais

Paru le 17/10/2025

80 pages

Editions Dupuis

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510431
9782808510431
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.