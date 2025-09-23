Les symptômes médicaux inexpliqués

Qu'ils sortent de la consultation d'un médecin généraliste ou de celle d'un spécialiste, une part importante des patients ne reçoivent pas de diagnostic. Leurs plaintes (douleur, fatigue, infirmités diverses) demeurent inexpliquées, et ils continuent de souffrir. D'examens non concluants en traitements inefficaces, il n'est pas rare que leur sincérité soit mise en doute par des praticiens perplexes. Dans le meilleur des cas, leur problématique est qualifiée de psychogène ; un mot vide de sens - l'aveu d'un échec ? Cet ouvrage tente de comprendre la mécanique de ce fiasco médical, et cherche à lui donner une explication scientifique. Cette dernière passe par une meilleure appréhension des mécanismes de la conscience, et surtout de l'inconscient. Ces situations cliniques déconcertantes constituent une classe originale : la maison Utopie. L'auteur nous emmène dans une fascinante exploration du cerveau, de la pensée, des émotions. Et si la clé de l'énigme se cachait depuis toujours sur l'île d'Utopia ?