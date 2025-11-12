Inscription
#Essais

L'ennéagramme céleste

Jean-Marie Gries

Voici un livre exceptionnel, une approche accessible à tous ! L'ennéagramme, appliqué à une carte du ciel, permet de découvrir le caractère universel de ce symbole. Les constellations que l'on y trouve, reliées entre elles à la lumière de l'ennéagramme, offrent une nouvelle lecture de la mythologie en lien avec le devenir de l'humanité. Les légendes nous renvoient aux archétypes de la nature humaine, car c'est bien de la vie du lecteur dont il s'agit à travers celle des héros, des demi-dieux et des dieux de l'Olympe. On découvrira combien ces constellations nous ramènent à nous-mêmes et l'on pourra alors contempler le ciel nocturne d'un regard neuf et ouvert, non seulement pour y découvrir le passé de l'humanité, mais aussi pour y lire notre propre vie.

Par Jean-Marie Gries
Chez EccE

|

Auteur

Jean-Marie Gries

Editeur

EccE

Genre

Astrologie

L'ennéagramme céleste

Jean-Marie Gries

Paru le 12/11/2025

144 pages

EccE

9,80 €

9782351954096
