Espagnol B1-C1

Cet ouvrage d'entraînement au thème grammatical est adapté à ceux qui veulent consolider leur niveau de langue et davantage maîtriser les structures syntaxiques et lexicales variées de l'espagnol qui comprennent de nombreuses particularités. Ayant pour objectif de permettre d'approfondir ses connaissances avec rigueur, il propose de suivre un schéma d'entraînement strict, riche et motivant pour devenir un champion. Au programme : · 15 chapitres thématiques, 540 séries de phrases majoritairement issues de la presse abordant des sujets variés · des séquences d'entraînement calibrées : 30 séries de phrases à traduire par chapitre · des explications claires et précises et des encadrés lexicaux complémentaires au fil des phrases à traduire · des commentaires particulièrement riches d'ordre grammatical, lexical et/ou culturel pour mieux comprendre les difficultés rencontrées · un code visuel pour mieux se concentrer sur les différents points étudiés · proposition de variantes pour chaque traduction afin que celle-ci s'enrichisse et qu'elle soit souple, tout en étant juste · deux séquences bilans pour évaluer ses progrès en fin d'ouvrage. Les plus : · mémo de 15 fiches de rappels grammaticaux · index des phrases traduites par thématiques