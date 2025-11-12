Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Espagnol B1-C1

Vincent Chaleron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage d'entraînement au thème grammatical est adapté à ceux qui veulent consolider leur niveau de langue et davantage maîtriser les structures syntaxiques et lexicales variées de l'espagnol qui comprennent de nombreuses particularités. Ayant pour objectif de permettre d'approfondir ses connaissances avec rigueur, il propose de suivre un schéma d'entraînement strict, riche et motivant pour devenir un champion. Au programme : · 15 chapitres thématiques, 540 séries de phrases majoritairement issues de la presse abordant des sujets variés · des séquences d'entraînement calibrées : 30 séries de phrases à traduire par chapitre · des explications claires et précises et des encadrés lexicaux complémentaires au fil des phrases à traduire · des commentaires particulièrement riches d'ordre grammatical, lexical et/ou culturel pour mieux comprendre les difficultés rencontrées · un code visuel pour mieux se concentrer sur les différents points étudiés · proposition de variantes pour chaque traduction afin que celle-ci s'enrichisse et qu'elle soit souple, tout en étant juste · deux séquences bilans pour évaluer ses progrès en fin d'ouvrage. Les plus : · mémo de 15 fiches de rappels grammaticaux · index des phrases traduites par thématiques

Par Vincent Chaleron
Chez Ellipses

|

Auteur

Vincent Chaleron

Editeur

Ellipses

Genre

Grammaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Espagnol B1-C1 par Vincent Chaleron

Commenter ce livre

 

Espagnol B1-C1

Vincent Chaleron

Paru le 12/11/2025

288 pages

Ellipses

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108660
9782340108660
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.