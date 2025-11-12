Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Qui voit là ?

Caroline Gamon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Elle avait de toutes petites oreilles", dit le lièvre, "un tout petit museau", précise le sanglier, "pas l'ombre d'une moustache", indique le lynx, et "une toute petite bouche", renchérit le crapaud. Tous les animaux de la forêt ont vu passer une étrange créature, qu'ils décrivent tour à tour, dressant ensemble un étonnant portrait. Par un habile système de trous au niveau des yeux, Caroline Gamon invite le petit lecteur à adopter le regard de chaque animal, et à se prendre au jeu des devinettes... Un livre pour élargir les perspectives, avec de magnifiques illustrations à la peinture, par l'autrice de Boucle d'Or En chemin.

Par Caroline Gamon
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Caroline Gamon

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Qui voit là ? par Caroline Gamon

Commenter ce livre

 

Qui voit là ?

Caroline Gamon

Paru le 26/11/2025

40 pages

Actes Sud Editions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330213183
9782330213183
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.