Qui voit là ?

"Elle avait de toutes petites oreilles", dit le lièvre, "un tout petit museau", précise le sanglier, "pas l'ombre d'une moustache", indique le lynx, et "une toute petite bouche", renchérit le crapaud. Tous les animaux de la forêt ont vu passer une étrange créature, qu'ils décrivent tour à tour, dressant ensemble un étonnant portrait. Par un habile système de trous au niveau des yeux, Caroline Gamon invite le petit lecteur à adopter le regard de chaque animal, et à se prendre au jeu des devinettes... Un livre pour élargir les perspectives, avec de magnifiques illustrations à la peinture, par l'autrice de Boucle d'Or En chemin.