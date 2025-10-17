Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

80 trucs & astuces indispensables au tricot

Patty Lyons, Franklin Habit

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment résoudre tous les problèmes que l'on peut rencontrer au tricot, des bords quigondolent aux soucis de tension du fil, grâce à plus de 70 nouvelles astuces inédites ! Inspiré parles questions posées par ses élèves, Patty Lyons, propose dans cet ouvrage des tutoriels pourtricoteurs et tricoteuses de tous niveaux. Avec plus de 200 illustrations, les fans de tricotapprendront de nouvelles techniques pas à pas de façon claire et efficace tout en s'amusant avecles dessins humoristiques de Franklin Habit.

Par Patty Lyons, Franklin Habit
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Patty Lyons, Franklin Habit

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 80 trucs & astuces indispensables au tricot par Patty Lyons, Franklin Habit

Commenter ce livre

 

80 trucs & astuces indispensables au tricot

Patty Lyons

Paru le 17/10/2025

208 pages

Les Editions de Saxe

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782756541723
9782756541723
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.