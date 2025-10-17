80 trucs & astuces indispensables au tricot

Comment résoudre tous les problèmes que l'on peut rencontrer au tricot, des bords quigondolent aux soucis de tension du fil, grâce à plus de 70 nouvelles astuces inédites ! Inspiré parles questions posées par ses élèves, Patty Lyons, propose dans cet ouvrage des tutoriels pourtricoteurs et tricoteuses de tous niveaux. Avec plus de 200 illustrations, les fans de tricotapprendront de nouvelles techniques pas à pas de façon claire et efficace tout en s'amusant avecles dessins humoristiques de Franklin Habit.