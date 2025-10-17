Inscription
Vivre sans police

Victor Collet

ActuaLitté
Comment un quartier peutil s'affranchir pendant toute une décennie du contrôle de la police ? Victor Collet nous guide dans Exarchia, dans ses squats, ses violences, ses solidarités, ses espoirs déchus, ses victoires, ... pour nous montrer les possibilités qui existent, lorsque des habitants réussissent à tenir tête au fascisme, que celuici soit militant ou étatique ou les deux. Il parvient à faire l'histoire singulière d'un pays dont il a éprouvé les crises, et l'inscrit dans celle, plus large, des villes qui résistent, coûte que coûte, à toutes formes d'oppression. Si le récit de la Grèce peut être lu comme un récit d'anticipation à bien des égards, il donne aussi des raisons d'espérer. Comprendre Exarchia, c'est comprendre ce qui a marché, entrevoir ce qui aurait pu marcher, et s'inspirer des raisons de l'impossibilité à rester un îlot imperméable aux logiques d'oppression, afin de, peutêtre, recréer ailleurs des réseaux de solidarité.

Victor Collet
Agone

Auteur

Victor Collet

Editeur

Agone

Genre

Sociologie politique

Vivre sans police

Victor Collet

Paru le 17/10/2025

384 pages

Agone

22,00 €

9782748905953
