Vivre sans police

Comment un quartier peutil s'affranchir pendant toute une décennie du contrôle de la police ? Victor Collet nous guide dans Exarchia, dans ses squats, ses violences, ses solidarités, ses espoirs déchus, ses victoires, ... pour nous montrer les possibilités qui existent, lorsque des habitants réussissent à tenir tête au fascisme, que celuici soit militant ou étatique ou les deux. Il parvient à faire l'histoire singulière d'un pays dont il a éprouvé les crises, et l'inscrit dans celle, plus large, des villes qui résistent, coûte que coûte, à toutes formes d'oppression. Si le récit de la Grèce peut être lu comme un récit d'anticipation à bien des égards, il donne aussi des raisons d'espérer. Comprendre Exarchia, c'est comprendre ce qui a marché, entrevoir ce qui aurait pu marcher, et s'inspirer des raisons de l'impossibilité à rester un îlot imperméable aux logiques d'oppression, afin de, peutêtre, recréer ailleurs des réseaux de solidarité.