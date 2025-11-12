Inscription
#Roman francophone

Les alliances

Nora Roberts, Elodie Coello

ActuaLitté
Il y a fort longtemps, sur une côte rocailleuse et cinglée par la houle, Arthur Poole a bâti un manoir. C'est de cette demeure que Sonya MacTavish a hérité, sans savoir qu'elle est hantée par les fantômes des fiancées disparues, frappées par un sort tragique. Avec l'aide de ses amis, la jeune femme s'est mis en tête d'en fouiller chaque recoin pour reconstituer l'histoire de ses ancêtres. Mais des forces obscures rôdent encore entre les murs et menacent de prendre possession des lieux pour l'éternité. Sonya parviendra-t-elle à briser la malédiction et à apporter de nouveau la joie et la lumière à Poole Manor ?

Par Nora Roberts, Elodie Coello
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nora Roberts, Elodie Coello

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Les alliances

Nora Roberts trad. Elodie Coello

Paru le 12/11/2025

570 pages

J'ai lu

16,90 €

ActuaLitté
9782290408957
