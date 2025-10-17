C'est la troisième et dernière année d'étude à Amirea pour Lise, Médéric et Athéa. Suite aux événements survenus lors de leur voyage initiatique, les trois amis sont plus soudés que jamais, face à la menace de la guilde qui continue de rallier des partisans à sa cause. Arriveront-ils à percer le mystère de la boussole à temps pour trouver l'aide nécessaire dans cette guerre sans merci contre le Mal qui ronge Fidem ? Elma se laissera-t-elle touchée par les mots et les actes de Lise et Fidèle ? Troisième et dernier tome de la trilogie des Gardiens de Fidem, "Le chant de la révolte" vous embarquera dans une conclusion épique !