#Roman francophone

L'ABéCédaire de Averroès

Ali Benmakhlouf

De la philosophie au droit, en passant par la théologie et la médecine, Averroès a embrassé bien des domaines de la connaissance humaine du XIIe siècle. Le philosophe andalou, médecin auprès des sultans almohades à Cordoue, distingua nettement entre la religion, " soeur de lait " de la philosophie selon lui, et le discours théologique dont la méthode dialectique conduit souvent à des polémiques dangereuses pour la cohésion de la cité. Relire Averroès, dans ses mots, plus de huit cents ans après sa disparition, permet de prendre la mesure de la pérennité des problèmes en dépit des contextes historiques différents. L'actualité d'Averroès s'explique par la précision et la technicité de ses termes. A travers de multiples entrées rendant compte de la richesse et de la rigueur de celui qui fut désigné comme " Le Commentateur ", cet abécédaire offre le recul nécessaire pour accompagner la compréhension de notre monde, grâce à une méthode philosophique qui privilégie avant tout les qualités intrinsèques de l'esprit. TEXTES CHOISIS PAR ALI BENMAKHLOUF

Par Ali Benmakhlouf
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Ali Benmakhlouf

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

L'ABéCédaire de Averroès

Ali Benmakhlouf

Paru le 12/11/2025

205 pages

Editions de l'Observatoire

21,00 €

9791032927625
