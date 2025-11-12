La plus grande liberté

La vie est un mystère pour la plupart d'entre nous. Un jour nous pouvons vivre une grande joie et le lendemain, passer une semaine à se sentir dépressif. A un certain moment, Alexandre Nadeau a décidé qu'il voulait vivre la vraie liberté, il voulait ainsi sortir de cette fameuse roue du "métro-boulot-écran-dodo" dans laquelle nous vivons tous les jours. Tout ceci l'a amené pendant 27 ans à faire une quête pour vivre la vraie liberté en allant rencontrer les gens les plus évolués qu'il pouvait trouver, sur trois continents, et à apprendre d'eux ce qui leur permettait d'être si heureux et en paix. Parce que c'est ce que nous souhaitons tous, au fond : être heureux et en paix. Mais cela reste difficile tant que nous demeurons esclaves de nos conditionnements, de notre mental, de nos émotions... et même de notre corps. En entreprenant la lecture de ce livre, et en appliquant les outils qui y sont présentés, vous pourrez vous aussi vivre de plus en plus pleinement la vraie liberté... une liberté qui va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer !