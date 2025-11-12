Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'auteure est heureuse de vous proposer une édition révisée pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de ce livre, comprenant une mise à jour des caractéristiques de chacune des cinq blessures. Elle a également écrit un huitième chapitre pour présenter ses découvertes depuis la parution de ce livre et inclut quelques photos-souvenirs en couleurs. Les lecteurs seront séduits par cette nouvelle édition qui leur permettra d'observer encore mieux leurs blessures et les masques associés. Ce grand best-seller de Lise Bourbeau, aussi concret que les précédents et dont 3 millions d'exemplaires ont été vendus à ce jour, démontre que tous les problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental proviennent de cinq blessures importantes : le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Grâce à la description très détaillée de ces blessures et des masques que vous avez développés pour ne pas les voir, les sentir et surtout pour ne pas les connaître, vous arriverez à identifier la vraie cause d'un problème précis dans votre vie.

Par Lise Bourbeau
Chez Ecoute Ton Corps Editions

|

Auteur

Lise Bourbeau

Editeur

Ecoute Ton Corps Editions

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même par Lise Bourbeau

Commenter ce livre

 

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 12/11/2025

298 pages

Ecoute Ton Corps Editions

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925460008
9782925460008
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.