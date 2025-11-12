Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

L'auteure est heureuse de vous proposer une édition révisée pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de ce livre, comprenant une mise à jour des caractéristiques de chacune des cinq blessures. Elle a également écrit un huitième chapitre pour présenter ses découvertes depuis la parution de ce livre et inclut quelques photos-souvenirs en couleurs. Les lecteurs seront séduits par cette nouvelle édition qui leur permettra d'observer encore mieux leurs blessures et les masques associés. Ce grand best-seller de Lise Bourbeau, aussi concret que les précédents et dont 3 millions d'exemplaires ont été vendus à ce jour, démontre que tous les problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental proviennent de cinq blessures importantes : le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Grâce à la description très détaillée de ces blessures et des masques que vous avez développés pour ne pas les voir, les sentir et surtout pour ne pas les connaître, vous arriverez à identifier la vraie cause d'un problème précis dans votre vie.