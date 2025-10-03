Inscription
#Essais

Antisthène

Aldo Brancacci

ActuaLitté
Disciple passionné, à la fois fidèle et inventif, de Socrate, Antisthène nous apparaît comme le plus éminent des Socratiques en raison de la richesse de sa pensée et de la variété des domaines philosophiques qu'il a abordés : philosophie du langage, dialectique, logique, éthique, politique, théologie, eschatologie, rhétorique et exégèse d'Homère. Il représente un aboutissement théorique original de la philosophie de Socrate, qu'il reconsidère à la lumière d'une perspective subjectiviste ancrée dans un fondement ontologique réaliste et immanentiste et non, comme chez Platon, dans un fondement ontologique métaphysique. Ce livre s'attaque à l'éthique et à l'épistémologie. Le premier chapitre reconstruit la théologie d'Antisthène qui fut le premier monothéiste rigoureux de la pensée grecque. Le deuxième chapitre s'intéresse au fondement intellectualiste de son éthique, et le troisième à la théorie de l'action. Le quatrième examine la conception de l'animal et met en évidence la synthèse de la sphère émotionnelle et de la sphère cognitive, nécessaire pour fonder la philosophie. Enfin, le cinquième chapitre propose une nouvelle interprétation de la nature du plaisir et de l'érotique philosophique. Le sixième chapitre établit une transition entre l'éthique et l'épistémologie en considérant les rapports entre philosophie et rhétorique, alors que les quatre suivants traitent de questions spécifiquement épistémologiques. Le premier est consacré au rapport entre le langage et l'être ; le deuxième à la conception de la science d'Antisthène évoquée par Platon dans la troisième partie du Théétète ; le troisième reconstitue la critique de la théorie platonicienne des Idées par Antisthène et la tradition antiplatonicienne du IVe siècle, tandis que le dernier chapitre traite du rapport entre Antisthène et les Stoïciens dans le domaine de la logique. Cet ouvrage apporte de nombreux éclairages sur les traditions philosophiques qui se sont référées à Antisthène, en particulier celles des Erétriens, des Cyniques et des Stoïciens. Il établit des liens entre la pensée d'Antisthène et celle des Présocratiques, tout en situant Antisthène par rapport à la sophistique et à Socrate. Enfin, il définit les fondements de son éthique et de son ontologie par rapport à ceux d'Euclide, des Mégariques et de Platon.

Par Aldo Brancacci
Chez Editions Les Belles Lettres

|

Auteur

Aldo Brancacci

Editeur

Editions Les Belles Lettres

Genre

Notions

Antisthène

Aldo Brancacci

Paru le 03/10/2025

276 pages

Editions Les Belles Lettres

29,00 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350882192
9782350882192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

