Bernie Wrighton

Voici enfin rassemblées en un seul volume l'ensemble des histoires, illustrations et couvertures, publiées dans les magazines cultes Creepy et Eerie et réalisées par le maître incontesté de la BD d'horreur : Bernie Wrightson ! Les histoires présentées dans ces pages font partie des sommets de la bande dessinée d'épouvante. Sur des scénarios d'auteurs cultes du genre, tels que Bruce Jones (voir la terrible "Jenifer" qui vous hantera longtemps), ou adaptées des grands maîtres de la littérature fantastique et horrifique tels HP Lovercraft ou Edgar Allan Poe, ces histoires vous permettront de redécouvrir Bernie Wrightson au sommet de son art !