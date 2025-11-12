Inscription
#Essais

Les signaux d'alerte expliqués aux minis - Album psychoéducatif pour aborder les sujets importants

Jayneen Sanders, Cherie Zamazing

ActuaLitté
Cet outil d'accompagnement amusant et interactif a été conçu pour aider les tout-petits à être à l'affût des signes d'alerte que peut leur envoyer leur corps lorsqu'ils vivent de l'inquiétude, de la peur, du stress ou de l'excitation. L'objectif est de leur enseigner à écouter leurs signes physiologiques, à faire confiance aux messages que leur envoie leur corps, et à demander l'aide d'un adulte dans les situations anxiogènes ou insécurisantes.

Par Jayneen Sanders, Cherie Zamazing
Chez Editions Midi trente

|

Auteur

Jayneen Sanders, Cherie Zamazing

Editeur

Editions Midi trente

Genre

Psychologie de l'enfant

Les signaux d'alerte expliqués aux minis - Album psychoéducatif pour aborder les sujets importants

Jayneen Sanders, Cherie Zamazing

Paru le 01/10/2025

24 pages

Editions Midi trente

14,00 €

