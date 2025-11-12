Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le Tao Te King explicité

Stéphane Monnot-Boudrant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Tao Te King est un texte fondateur de la philosophie taoïste et a été traduit et réinterprété d'innombrables façons à travers les siècles. Chaque version reflète le style et la perspective de son traducteur. Les lignes proposées ici par Stéphane Monnot-Boudrant sont le fruit d'une réécriture personnelle avec le souhait d'une adaptation moderne, pour l'intérêt de sa portée universelle et intemporelle. Cette traduction libre, 26 siècles après la rédaction initiale, dépasse les cadres culturels et historiques pour offrir une réflexion profonde sur la nature, l'équilibre, et la place de l'être humain dans l'univers. Dans un monde contemporain marqué par la complexité et les crises, le Tao Te King aide à relativiser le contrôle et l'agitation, en proposant un art de vivre fondé sur l'écoute, le lâcher-prise et l'acceptation des cycles naturels. Il inspire également une vision écologique et spirituelle de l'existence, en rappelant que l'être humain fait partie intégrante d'un tout interdépendant. Lire le Tao Te King aujourd'hui, c'est nourrir sa sérénité et renouer avec une sagesse universelle qui transcende le temps.

Par Stéphane Monnot-Boudrant
Chez Aluna éditions

|

Auteur

Stéphane Monnot-Boudrant

Editeur

Aluna éditions

Genre

Taoïsme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Tao Te King explicité par Stéphane Monnot-Boudrant

Commenter ce livre

 

Le Tao Te King explicité

Stéphane Monnot-Boudrant

Paru le 12/11/2025

176 pages

Aluna éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919513758
9782919513758
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.