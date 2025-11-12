Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Une année avec les anges

Marie-Chantal Martineau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'auteure du best-seller Et si c'était un signe de toi ? ainsi que de L'Oracle Angélique et de nombreux autres ouvrages, nous propose de nouveau son agenda en 2026, Une année avec les Anges, pour vivre une année dans l'énergie et les vibrations des Anges qui sauront nous apporter réconfort, inspiration et guidance. Très fonctionnel et pratique tout en étant joli, l'agenda présente une semaine sur deux pages, un planning du mois, un thème par mois, une illustration de l'ange du mois, peinte par l'auteure, un espace pour noter les gratitudes du mois et une soixantaine de messages angéliques inspirants. Un agenda de plus en plus apprécié du public. Année après année, non seulement des lecteurs fidèles le choisissent, mais de nouvelles personnes le découvrent et l'adoptent. Un cadeau à se faire et à offrir !

Par Marie-Chantal Martineau
Chez Dauphin blanc

|

Auteur

Marie-Chantal Martineau

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une année avec les anges par Marie-Chantal Martineau

Commenter ce livre

 

Une année avec les anges

Marie-Chantal Martineau

Paru le 12/11/2025

144 pages

Dauphin blanc

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897886646
9782897886646
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.