L'auteure du best-seller Et si c'était un signe de toi ? ainsi que de L'Oracle Angélique et de nombreux autres ouvrages, nous propose de nouveau son agenda en 2026, Une année avec les Anges, pour vivre une année dans l'énergie et les vibrations des Anges qui sauront nous apporter réconfort, inspiration et guidance. Très fonctionnel et pratique tout en étant joli, l'agenda présente une semaine sur deux pages, un planning du mois, un thème par mois, une illustration de l'ange du mois, peinte par l'auteure, un espace pour noter les gratitudes du mois et une soixantaine de messages angéliques inspirants. Un agenda de plus en plus apprécié du public. Année après année, non seulement des lecteurs fidèles le choisissent, mais de nouvelles personnes le découvrent et l'adoptent. Un cadeau à se faire et à offrir !