Après la Pluie est une bande dessinée suggérant une certain radicalité visuelle et narrative, installant une utopie d'un monde en reconstruction après la chute de nos sociétés. Ce récit politique, écologique et social interroge nos manières d'habiter la Terre, de nous organiser collectivement et d'inventer de nouvelles formes de solidarité. A travers un récit fragmenté en chapitres, nous suivons des communautés qui réinventent leur quotidien après un bouleversement global, entre carnavals de résistance, architectures de fortune et mémoire des luttes. Les illustrations, peintes sur papier calque, confèrent à l'ouvrage une profondeur et une sensibilité uniques. Les superpositions de couleurs et les transparences créent un jeu d'ombres et de lumières, renforçant la sensation d'un monde en mutation. S'inscrivant pleinement dans l'engagement artistique et politique de Fidèle Editions, ce projet incarne notre volonté de proposer des récits qui questionnent notre époque tout en suggérant des alternatives, allant chercher du côté d'une certaine sensibilité universelle qui nous lie et nous permet de communiquer librement. Cette première bande dessinée d'un format long marque une étape important de l'artiste qui déploie son langage sur 160 pages, le faisant évoluer vers un lexique complet.