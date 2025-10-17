Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Après la pluie

Margaux Duseigneur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la Pluie est une bande dessinée suggérant une certain radicalité visuelle et narrative, installant une utopie d'un monde en reconstruction après la chute de nos sociétés. Ce récit politique, écologique et social interroge nos manières d'habiter la Terre, de nous organiser collectivement et d'inventer de nouvelles formes de solidarité. A travers un récit fragmenté en chapitres, nous suivons des communautés qui réinventent leur quotidien après un bouleversement global, entre carnavals de résistance, architectures de fortune et mémoire des luttes. Les illustrations, peintes sur papier calque, confèrent à l'ouvrage une profondeur et une sensibilité uniques. Les superpositions de couleurs et les transparences créent un jeu d'ombres et de lumières, renforçant la sensation d'un monde en mutation. S'inscrivant pleinement dans l'engagement artistique et politique de Fidèle Editions, ce projet incarne notre volonté de proposer des récits qui questionnent notre époque tout en suggérant des alternatives, allant chercher du côté d'une certaine sensibilité universelle qui nous lie et nous permet de communiquer librement. Cette première bande dessinée d'un format long marque une étape important de l'artiste qui déploie son langage sur 160 pages, le faisant évoluer vers un lexique complet.

Par Margaux Duseigneur
Chez Fidèle Editions

|

Auteur

Margaux Duseigneur

Editeur

Fidèle Editions

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Après la pluie par Margaux Duseigneur

Commenter ce livre

 

Après la pluie

Margaux Duseigneur

Paru le 17/10/2025

160 pages

Fidèle Editions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492290244
9782492290244
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.