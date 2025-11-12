Parlons m*rde ! Maladie, digestion, santé intestinale et transplantations fécales

Votre intestin n'est pas qu'un simple tuyau : c'est un véritable écosystème où se joue votre santé. " Parlons mrde ! " est une explication humoristique (et facile à digérer) des troubles gastro-intestinaux et de leurs traitements actuels - ainsi que des espoirs permis vis-à-vis d'une multitude d'affections. Car, de la constipation au cancer, les recherches indiquent que nos microbiomes uniques pourraient mener à des progrès considérables en matière de santé et de bien-être. Le docteur Sabine Hazan et le docteur Thomas Borody, deux sommités de la recherche sur le microbiome, explorent les raisons pour lesquelles les traitements peuvent ne pas fonctionner pour beaucoup de personnes et pourquoi les transplantations fécales pourraient faire partie de la solution. Ils partagent également des conseils nutritionnels pour éviter les maladies, améliorer votre digestion et soutenir votre microbiome. "Que vous soyez une comédienne constipée, un steward flatulent ou un facteur bedonnant, vos soucis ont probablement une origine commune : votre microbiote intestinal. Ce monde invisible, peuplé de milliards de bactéries, influence bien plus que votre digestion. De l'obésité à l'autisme, des maladies cardiaques à la dépression, la science ne cesse de découvrir son rôle central dans notre santé. J'ai vu ces microbes accomplir des miracles : guérir des infections mortelles, réguler le poids, et même atténuer certains symptômes de maladies chroniques. Mais aussi puissants soient-ils, ils sont sensibles à ce que nous mangeons, aux médicaments que nous prenons et même au stress de notre quotidien". Traduit par Typhaine Pinsolle, PhD, docteur en microbiologie médicale.