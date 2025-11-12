Reprogrammez-vous grâce au pouvoir de l'épigénétique

Dans un monde où les maladies chroniques, le stress et le mal-être semblent devenir la norme, une nouvelle science offre un souffle d'espoir : l'épigénétique. Ce livre vous emmène au coeur de cette révolution biologique et humaine. Il vous révèle comment vos choix de vie - alimentation, émotions, sommeil, relations, activité physique - influencent l'expression de vos gènes. Oui, vous avez le pouvoir d'éteindre ou d'activer certaines prédispositions, pour mieux vieillir, guérir, ou simplement vivre plus intensément. Béatrice Micha, infirmière, coach et maman, livre ici un récit profondément personnel. De l'épreuve d'un AVC à la survie de son fils Shane contre toute attente, elle partage ses découvertes scientifiques, ses outils concrets et sa foi inébranlable en la capacité de chacun à se transformer. A travers des chapitres clairs, illustrés de témoignages et d'exercices pratiques, ce livre vous accompagne pas à pas vers une meilleure version de vous-même - pour aujourd'hui, et pour les générations à venir. "L'héritage familial dépasse de loin le simple transfert génétique. Il porte en lui le poids des émotions, les échos des traumatismes, les racines des croyances, et tisse, de génération en génération, les schémas de vie qui façonnent ceux qui viennent après. [... ] Nous sommes bien plus que les héritiers de notre ADN : nous sommes les créateurs de notre avenir génétique". Reprenez le pouvoir sur votre santé. Reprogrammez votre vie.