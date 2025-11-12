Inscription
Essais

Pleine vitalité sexuelle

Guillaume Laffaye

Et si votre sexualité était le miroir de votre santé ? Fatigue, baisse de désir, troubles de l'érection ou de la lubrification, plaisir émoussé, libido absente... Trop souvent, ces signes sont perçus comme des fatalités liées à l'âge, au stress ou au contexte de vie. Pourtant, ils sont bien souvent les révélateurs silencieux de déséquilibres biologiques profonds : carences nutritionnelles, perturbations hormonales, inflammation chronique, stress oxydatif... Dans ce livre, nourri par plus de vingt ans de pratique clinique et de recherche, je vous invite à explorer un nouveau regard sur la sexualité - non plus comme un simple "symptôme", mais comme un indicateur précieux de votre état de santé global. Grâce à une approche fondée sur la physionutrition, les bilans fonctionnels et les leviers naturels de régulation, vous découvrirez comment retrouver une sexualité vivante, durable et pleinement incarnée. Un ouvrage pour celles et ceux qui veulent comprendre, reprendre les rênes de leur vitalité intime, et faire rimer santé avec désir.

Marco Pietteur

|

Auteur

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Sexualité

Paru le 12/11/2025

428 pages

Marco Pietteur

39,50 €

9782874342615
