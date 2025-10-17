Inscription
#Essais

Le fascisme en col blanc

Xavier de Jarcy

ActuaLitté
Et si la montée de l'extrême droite dans la France des années 1930 n'avait pas seulement été l'affaire de ligues bruyantes et de chefs autoritaires ? Derrière cette agitation, un autre moteur se mettait en marche : une partie du grand patronat, prête à s'allier aux ennemis de la République pour préserver ses privilèges. C'est dans ce climat que se mettent en place de nouveaux réseaux où se rencontrent industriels, financiers et militaires. A l'initiative d'Ernest Mercier, dirigeant de la Lyonnaise des eaux et de la Compagnie française des pétroles, naît le Redressement français. Officiellement présenté comme un mouvement de modernisation, il rassemble en réalité de puissants intérêts économiques décidés à affaiblir le Parlement et à orienter directement la vie politique. De ce terreau surgit bientôt un prolongement plus violent : la Cagoule, organisation clandestine, lourdement armée, financée par des patrons et soutenue par des officiers, qui prépare attentats, assassinats et coup d'Etat. En suivant Les traces de ces réseaux dans les archives policières et judiciaires, Xavier de Jarcy met en lumière une histoire longtemps minimisée : celle d'un complot contre la République, aux ramifications politiques, militaires, économiques et financières, en France comme à l'étranger. Il montre comment l'alliance de l'argent et de l'extrême droite a pesé sur le destin de la IIIe République et ouvert la voie à Vichy.

Par Xavier de Jarcy
Chez Editions Critiques

|

Auteur

Xavier de Jarcy

Editeur

Editions Critiques

Genre

Entre deux guerres

Retrouver tous les articles sur Le fascisme en col blanc par Xavier de Jarcy

Commenter ce livre

 

Le fascisme en col blanc

Xavier de Jarcy

Paru le 17/10/2025

431 pages

Editions Critiques

28,00 €

ActuaLitté
9782487232112
