Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Alice - De l'autre côté du miroir

Lewis Carroll, Loputyn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
CETTE TRES BELLE EDITION, AU FACONNAGE SOIGNE ET SCINTILLANT, EST MAGNIFIQUEMENT ILLUSTREE PAR LOPUTYN, ILLUSTRATRICE ITALIENNE DE RENOM. Suite directe du chef-d'oeuvre de Lewis Carroll, "Alice - De l'autre côté du miroir", traduite par Henri Parisot, immerge le lecteur au coeur d'un univers graphique singulier et envoûtant. En traversant le miroir, Alice se métamorphose... De pion, elle devient reine et découvre un monde inversé où l'espace et le temps se distordent... Illustratrice de renom en Italie, suivie en nombre sur les réseaux sociaux, Loputyn propose un style graphique unique mêlant inspiration victorienne, fantasy gothique et manga, et confère ainsi au récit une fascinante étrangeté poétique qui émerveille.

Par Lewis Carroll, Loputyn
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Lewis Carroll, Loputyn

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Alice - De l'autre côté du miroir par Lewis Carroll, Loputyn

Commenter ce livre

 

Alice - De l'autre côté du miroir

Lewis Carroll, Loputyn

Paru le 19/11/2025

224 pages

Editions Oxymore

32,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385611231
9782385611231
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.