CETTE TRES BELLE EDITION, AU FACONNAGE SOIGNE ET SCINTILLANT, EST MAGNIFIQUEMENT ILLUSTREE PAR LOPUTYN, ILLUSTRATRICE ITALIENNE DE RENOM. Suite directe du chef-d'oeuvre de Lewis Carroll, "Alice - De l'autre côté du miroir", traduite par Henri Parisot, immerge le lecteur au coeur d'un univers graphique singulier et envoûtant. En traversant le miroir, Alice se métamorphose... De pion, elle devient reine et découvre un monde inversé où l'espace et le temps se distordent... Illustratrice de renom en Italie, suivie en nombre sur les réseaux sociaux, Loputyn propose un style graphique unique mêlant inspiration victorienne, fantasy gothique et manga, et confère ainsi au récit une fascinante étrangeté poétique qui émerveille.