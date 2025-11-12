Jérôme Crao

Marqué par une adolescence intense, entre passions sportives et goût du risque, je me suis très tôt forgé un état d'esprit combatif, polyvalent. Je voulais aller au bout de moi-même. Poussé par ce besoin viscéral de me dépasser, j'ai trouvé dans les écrits du général Bigeard une source d'inspiration puissante. J'ai alors fait un choix audacieux : m'engager dans l'armée et, plus encore, rejoindre les unités d'élite des forces spéciales. Au fil de ce témoignage brut et sans filtre, avec humilité, je retrace mon parcours, mes épreuves extrêmes, mes expéditions aux quatre coins du monde, jusqu'au plateau de Koh-Lanta, où je continue de repousser mes limites. Je vous livre mon histoire, celle de la persévérance, de la volonté d'atteindre mes objectifs, et de l'apprentissage à canaliser et maîtriser cette force intérieure. Soyons les véritables acteurs de notre vie, et non de simples spectateurs.