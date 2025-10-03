Inscription
#Polar

Omnivore

Olivier Bocquet

Olivier Bocquet
Un criminel est-il une célébrité comme les autres ? Avril 2016. Plus de quatre millions de Français assistent à la diffusion en direct de l'émission culinaire La Surprise du chef . Ils y découvrent, horrifiés, que le jeune chef étoilé Karl Angus propose de la viande humaine dans son restaurant. Arrêté le soir même, il parvient à s'échapper lors de son transfert au tribunal. Là encore sous l'oeil des caméras. Les capitaines William Toulouze et Rachel Kuklinski doivent rapidement le retrouver s'ils ne veulent pas que la police de Fontainebleau devienne la risée des médias. Mais quand Rita Chandler, la présentatrice de l'émission, disparaît, l'affaire prend une nouvelle tournure. Karl Angus n'a pas dit son dernier mot. Et il compte bien revenir sur le devant de la scène pour partager avec le plus grand nombre ses recettes de cuisine... Romancier et scénariste de bande dessinée, Olivier Bocquet a grandi à Fontainebleau, décor principal de ce roman et des précédents, Turpitudes et Du plomb dans la tête , tous deux aux éditions Pocket.

Par Olivier Bocquet
Chez Seuil

|

Auteur

Olivier Bocquet

Editeur

Seuil

Genre

Romans noirs

Omnivore

Olivier Bocquet

Paru le 03/10/2025

320 pages

Seuil

19,90 €

Seuil
9782021581133
