Alors que l'affaire Moréno embrase les médias et que l'opinion publique exige des coupables, Nicolas Savart s'enfonce dans un labyrinthe d'ombres, de faux-semblants et de non-dits. Disparitions inquiétantes, rituels oubliés, un orphelinat rayé des mémoires... et une crypte qui pourrait renfermer bien plus qu'un simple aveu d'Eglise. Claire Moréno est-elle encore en vie ? Quels secrets enfouis expliquent cet étrange ballet d'illusions ? Et jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour préserver ce qui ne devrait jamais surgir ? Dans cette enquête où chacun porte un masque, les frontières entre culpabilité et innocence, justice et manipulations, finissent par s'effacer. Entre ombres et mensonges, les deux tomes de Corpus Delicti ravivent la flamme du roman noir français. Bob Garcia est journaliste et chroniqueur littéraire. Il a été publié aux éditions J'ai Lu et au Livre de Poche et traduit dans plusieurs langues.