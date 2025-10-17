Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Corpus Delicti

Bob Garcia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que l'affaire Moréno embrase les médias et que l'opinion publique exige des coupables, Nicolas Savart s'enfonce dans un labyrinthe d'ombres, de faux-semblants et de non-dits. Disparitions inquiétantes, rituels oubliés, un orphelinat rayé des mémoires... et une crypte qui pourrait renfermer bien plus qu'un simple aveu d'Eglise. Claire Moréno est-elle encore en vie ? Quels secrets enfouis expliquent cet étrange ballet d'illusions ? Et jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour préserver ce qui ne devrait jamais surgir ? Dans cette enquête où chacun porte un masque, les frontières entre culpabilité et innocence, justice et manipulations, finissent par s'effacer. Entre ombres et mensonges, les deux tomes de Corpus Delicti ravivent la flamme du roman noir français. Bob Garcia est journaliste et chroniqueur littéraire. Il a été publié aux éditions J'ai Lu et au Livre de Poche et traduit dans plusieurs langues.

Par Bob Garcia
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Bob Garcia

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Corpus Delicti par Bob Garcia

Commenter ce livre

 

Corpus Delicti

Bob Garcia

Paru le 17/10/2025

168 pages

Les éditions d'Avallon

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385331351
9782385331351
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.