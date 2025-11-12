Homo sapiens ou Homo demens

Les premiers mythes et les plus anciens rites funéraires font ressortir que dès la préhistoire l'Homme a désiré appréhender le spirituel à partir du matériel. Un inconscient collectif se construit peu à peu qui traverse l'évolution humaine. Il sécrète l'héroïsme et diverses formes d'expression de la spiritualité, pour atteindre l'immortalité. La Franc-Maçonnerie s'inscrit dans cette quête spirituelle, qui rejette tout intégrisme et toute servitude idéologique, afin d'ouvrir un chemin initiatique dans lequel le contraire de la Vérité n'est pas le mensonge, mais la Certitude.