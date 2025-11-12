Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Homo sapiens ou Homo demens

Hervé Vigier, Stéphanie Lehuger, Edouard Habrant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les premiers mythes et les plus anciens rites funéraires font ressortir que dès la préhistoire l'Homme a désiré appréhender le spirituel à partir du matériel. Un inconscient collectif se construit peu à peu qui traverse l'évolution humaine. Il sécrète l'héroïsme et diverses formes d'expression de la spiritualité, pour atteindre l'immortalité. La Franc-Maçonnerie s'inscrit dans cette quête spirituelle, qui rejette tout intégrisme et toute servitude idéologique, afin d'ouvrir un chemin initiatique dans lequel le contraire de la Vérité n'est pas le mensonge, mais la Certitude.

Par Hervé Vigier, Stéphanie Lehuger, Edouard Habrant
Chez Télètes

|

Auteur

Hervé Vigier, Stéphanie Lehuger, Edouard Habrant

Editeur

Télètes

Genre

Franc-maçonnerie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Homo sapiens ou Homo demens par Hervé Vigier, Stéphanie Lehuger, Edouard Habrant

Commenter ce livre

 

Homo sapiens ou Homo demens

Hervé Vigier

Paru le 12/11/2025

252 pages

Télètes

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370190406
9782370190406
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.