#Essais

De quoi les jours fériés sont-ils le nom ?

Hadrien Clouet

ActuaLitté
Le jour férié est donc une conquête du temps libéré. Pourtant, il est soumis à des attaques régulières, bien souvent infondées. Les Français en ont-ils plus qu'ailleurs ? Travaillent-ils moins que les voisins ? La production nationale en pâtit-elle ? Autant de thèses que ce livre réfute méthodiquement. Au contraire, les jours fériés sont un outil de redistribution entre secteurs économiques et d'actions solidaires. Leur suppression, loin de favoriser l'accumulation de richesses, va uniquement accroître le temps de travail et diminuer les salaires réels. En réalité, si le projet est d'apparence calendaire, l'abrogation du lundi de Pâques et du 8 Mai revient à ajouter un trimestre supplémentaire à tous les salariés du pays, poursuivant ainsi la réforme des retraites de 2023 sous d'autres formes. Défendre les jours fériés, voire en instaurer de nouveaux, représente donc une lutte d'aspiration démocratique, civique et salariale. Les montants en jeu sont dérisoires et ne cachent plus l'aspect strictement idéologique de la controverse actuelle, paravent de l'éternelle lutte des possédants pour allonger le temps de travail et contrôler le temps des dominés.

Par Hadrien Clouet
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Hadrien Clouet

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Sociologie

De quoi les jours fériés sont-ils le nom ?

Hadrien Clouet

Paru le 17/10/2025

72 pages

Editions Le Bord de l'eau

8,00 €

