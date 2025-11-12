Inscription
#Essais

Aromathérapie vibratoire

Nathalie Demarquoy, Alessandra Mazzilli

ActuaLitté
Ce guide pratique vous permettra de découvrir le pouvoir énergétique et vibratoire des huiles essentielles. Il allie aromathérapie, bioénergétique et spiritualité, et offre une méthode unique pour harmoniser les chakras et renforcer le bien-être global. Enrichi de références historiques et scientifiques, cet ouvrage propose une approche holistique pour harmoniser le corps, l'esprit et l'âme grâce à un protocole innovant de 7 semaines en autothérapie, visant à augmenter votre taux vibratoire. L'auteure vous guide pas à pas pour créer votre trousse personnalisée d'huiles essentielles et les intégrer dans votre quotidien. Avec des explications claires et des pratiques simples à adopter, vous découvrirez des activités, des mantras, des méditations, et bien plus encore afin d'équilibrer vos chakras. Devenez acteur de votre santé et de votre bien-être grâce aux soins naturels proposés par ce livre très accessible.

Par Nathalie Demarquoy, Alessandra Mazzilli
Chez Editions Quintessence

|

Auteur

Nathalie Demarquoy, Alessandra Mazzilli

Editeur

Editions Quintessence

Genre

Aromathérapie - Huiles essenti

Aromathérapie vibratoire

Alessandra Mazzilli

Paru le 12/11/2025

224 pages

Editions Quintessence

25,00 €

ActuaLitté
9782358052993
© Notice établie par ORB
