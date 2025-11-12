Inscription
Et si les ovnis n'étaient pas ce que l'on croit ? Cet essai audacieux propose une plongée hors des sentiers battus de l'ufologie classique pour aborder le phénomène à travers une grille de lecture spirituelle et métaphysique. En s'appuyant sur les traditions philosophiques anciennes, la phénoménologie, la physique contemporaine et les témoignages d'expériences de mort imminente, l'auteur développe une thèse radicale : les ovnis seraient des manifestations issues du monde de l'âme, révélatrices de notre dualité intérieure et destinées à nous conduire, individuellement, sur un chemin initiatique. A rebours des explications technoscientifiques ou réductionnistes, ce livre explore la notion de "monde conscientiel" , où l'âme, distincte du moi, opère selon des lois qui échappent à notre rationalité habituelle. Le fameux "effet Oz" , bien connu des ufologues, devient ici le signe d'une irruption du plan de l'âme dans notre réalité physique, bouleversant nos repères spatiaux et temporels. Entre phénomènes ufologiques, récits mystiques et méditation philosophique, cet ouvrage tisse une réflexion profonde sur la conscience, la mémoire, la perception et la nature du réel. Plus qu'une étude sur les ovnis, il s'agit d'un appel à retrouver une vision élargie du monde, où l'esprit reprend sa juste place face au matérialisme triomphant.

Genre

Extraterrestres

Au-delà du miroir

Philippe Solal

Paru le 12/11/2025

256 pages

JMG Editions

21,00 €

9782357844506
