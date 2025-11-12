Inscription
#Essais

L'Homme, roi de l'univers selon le principe anthropique

Fabrice Kircher, Dominique Becker

Et si l'univers était strictement réservé à l'homme ? A la croisée de la cosmologie, de la théologie et du paranormal, cet essai provocateur soutient une hypothèse radicale : selon le principe anthropique, toute entité étrangère à l'humanité - dieux, démons, fantômes, extraterrestres - ne peut exister durablement dans notre monde. Leur matérialisation serait toujours éphémère, ambiguë, sujette à l'auto-négation. C'est pourquoi ces phénomènes, depuis les apparitions divines de l'Antiquité jusqu'aux poltergeists et ovnis contemporains, échappent toujours à la fameuse " preuve définitive ". A travers une relecture audacieuse des textes religieux, de l'histoire des croyances et des dossiers paranormaux, l'auteur interroge cette incapacité récurrente des " autres intelligences " à s'implanter dans notre réalité. Il explore également la piste selon laquelle ces entités pourraient être créées par l'homme lui-même, à travers des processus mentaux ou rituels oubliés. Voilà un essai original, documenté et exigeant, qui invite à repenser non seulement la place de l'homme dans l'univers, mais qui interroge aussi la nature même du réel.

Par Fabrice Kircher, Dominique Becker
Chez JMG Editions

|

Auteur

Fabrice Kircher, Dominique Becker

Editeur

JMG Editions

Genre

Phénomènes occultes

Paru le 12/11/2025

120 pages

11,50 €

9782357844476
