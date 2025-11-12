Camille Flammarion et les fantômes

A la fin du XIXe siècle, Camille Flammarion, célèbre astronome et fervent spirite, mène une enquête discrète sur d'étranges manifestations survenues dans un manoir du Calvados. Cris nocturnes, déplacements inexpliqués d'objets, bris de vaisselle, apparitions... Une famille entière, des prêtres, des voisins et des serviteurs assistent, pendant plus d'un an, à une série d'événements troublants. Flammarion évoquera brièvement cette affaire dans Les maisons hantées en 1923, mais il ne publiera jamais l'ensemble des documents dont il disposait : lettres, témoignages, croquis, retranscriptions de séances spirites... Autant d'archives aujourd'hui exhumées et minutieusement analysées par Jonathan Giné. Cette plongée dans une enquête oubliée révèle non seulement un épisode marquant de l'histoire du paranormal en France, mais aussi la rigueur d'un scientifique ouvert à l'invisible, attentif aux faits comme aux états de conscience. Ce livre présente par ailleurs une étude complète de l'ensemble des recherches menées par Flammarion sur les apparitions, les phénomènes post-mortem et les manifestations de type spirite, ainsi que de ses prises de position dans le débat scientifique sur la survie de l'âme et la nature de la conscience. Nous avons, avec ce livre, une pièce rare au croisement de l'histoire, de la science, de la psychologie et du spiritisme.