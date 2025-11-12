Inscription
#Essais

101 histoires drôles et de sagesse

Selim Aïssel

Les sages ont de tout temps utilisé de nombreux moyens différents pour transmettre leurs enseignements à l'humanité. L'un d'entre eux est l'utilisation de petites histoires souvent drôles, pour le moins déroutantes, permettant à quiconque en comprend le sens caché de faire un pas vers l'éveil de sa conscience à des réalités jusqu'alors invisibles. Renouant avec cette tradition, Selim Aïssel nous offre, à travers 101 histoires adaptées à notre époque, la possibilité d'avancer sur notre propre chemin d'évolution. Extrait : C'est l'histoire d'une jeune femme qui marche sur le trottoir et soudain, elle entend une voix : "Stop ! " et elle s'arrête. Au moment où elle s'arrête, une tuile tombe du toit, juste devant elle, à ses pieds. Elle trouve extraordinaire d'avoir entendu cette voix parce que si elle avait fait un pas de plus, la tuile lui tombait sur la tête. Elle trouve la situation vraiment extraordinaire et elle continue à marcher. Elle arrive à un feu rouge, qui devient vert pour elle. Elle veut traverser, puis elle entend la même voix : "Stop ! " . A nouveau, elle s'arrête et passe devant elle une voiture, à toute allure. Elle se dit : "C'est quoi ce délire ? ! C'est quoi, cette voix ? " et elle entend : "Je suis ton ange gardien" . "Sérieusement ? ! Et t'étais où le jour de mon mariage, hein ? ! " .

Chez EccE

|

Auteur

Editeur

Genre

Méditation et spiritualité

Paru le 12/11/2025

196 pages

14,00 €

9782351954249
