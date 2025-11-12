Et si on marchait ?

Mincir, c'est bien plus que perdre des kilos ! C'est retrouver un corps en harmonie avec notre personnalité, notre histoire, notre génétique, nos envies d'activité physique et notre rythme de vie. Cette démarche, accessible à tous, demande un apprentissage et un investissement en temps, mais elle ouvre la voie à une transformation durable et bienveillante. Changer son regard sur son corps, c'est déjà amorcer le changement en soi. Parfois, pour obtenir ce que nous n'avons jamais eu, il faut oser faire ce que nous n'avons jamais tenté. Dans cet ouvrage, découvrez des témoignages inspirants de personnes ayant choisi un chemin différent de celui, souvent réducteur, de la simple perte de poids. Ces récits, à la fois variés et authentiques, sont des messages d'apaisement et d'espoir. Ils racontent comment des rituels du quotidien, ancrés avec le temps, ont produit des effets bénéfiques, parfois inattendus. En plus de ces récits, ce livre vous propose des conseils pratiques et des réponses claires, détaillées et étayées aux questions les plus fréquentes en matière de nutrition. Un guide pour aborder l'alimentation avec sérénité et bâtir un équilibre durable.