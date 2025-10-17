Le parfum du safran

Septembre 2022. A Bruxelles, Reza et Neda, un couple belgo-iranien bien intégré, vit une vie paisible entre travail, amour et souvenirs d'un pays quitté trop tôt. Mais lorsqu'ils apprennent la mort de Mahsa Amini, battue à mort par la police des moeurs à Téhéran, un point de non-retour est franchi. Ce drame réveille les blessures enfouies de l'exil et déclenche un élan de révolte puissant. Reza et Neda deviennent, malgré eux, les porte-voix de la diaspora iranienne en Belgique. Au fil des mois, ils organisent des manifestations, affrontent la froideur des institutions européennes, les menaces voilées du régime islamique et la douleur d'un peuple meurtri. Entre la lutte pour sauver trois jeunes réfugiés iraniens menacés d'expulsion et les tensions croissantes entre l'Europe et Téhéran, leur quotidien devient un champ de bataille. Mais, au coeur de cette tempête, une certitude les guide : leur combat dépasse leur propre histoire - c'est celui d'un peuple privé de liberté depuis plus de quarante ans. Un roman poignant sur l'exil, l'engagement et l'espoir d'un Iran libre, porté par des voix que rien ne peut faire taire.