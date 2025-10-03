Inscription
Lotissements & autres fragments

Justin Delareux

Lotissements est le récit d'une enfance passée dans des cités de campagne, en périphérie des périphéries, celles dont on parle peu. Certains les appellent lotissements, ceux étrangers à ces quartiers disent qu'il ne faut pas trop y mettre les pieds. Les yeux d'un gamin de dix ans y sont témoins du quotidien ? : l'école, le gymnase, les garages, les terrains de jeux... C'est l'enfance d'un prolétariat nomade, déplacé au gré des opportunités de travail des parents. Dans la rudesse de ces lieux et de ces situations, le récit trouve la beauté d'une humanité silencieuse, depuis laquelle trop peu parviennent à s'extraire. Suivi de ? : Dudit, Les Esprits, Seum, R. A. F. , Poème en uniforme. Chacun à sa façon témoigne de la littérature politique. Né en 1987, enfant perdu parmi tant d'autres, Justin Delareux a connu de multiples déménagements, la fin de l'abondance, la débrouille et a appris très tôt à se mettre de côté. Il pratique le dessin, la photographie, la peinture et est fondateur de la revue Pli et des éditions éponymes.

Par Justin Delareux
Chez Editions de la Grange Batelière

|

Auteur

Justin Delareux

Editeur

Editions de la Grange Batelière

Genre

Littérature française

Lotissements & autres fragments

Justin Delareux

Paru le 03/10/2025

80 pages

Editions de la Grange Batelière

13,00 €

9791097127510
© Notice établie par ORB
