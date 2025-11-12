Inscription
#Roman étranger

Nature moderne

Derek Jarman, Julou Dublé, Howard Sooley

ActuaLitté
Cinéaste queer et punk anglais, Derek Jarman apprend sa séropositivité en 1984 et décide de quitter la ville pour s'installer dans une cabane de pêcheur, au pied d'une centrale nucléaire. Il se met en tête de passer les jours qui lui restent à y cultiver un jardin déraisonnable et magnifique : battu par les vagues, le vent, et pourtant résolument fertile. Nature moderne est le journal sans fard de ses dernières années dans cette improbable oasis construite de ses mains, refuge face à la violence de l'époque et à la montée de la maladie. Il est une célébration lumineuse de ce qui vit malgré tout : l'amour et les corps, la littérature et le cinéma, les mauvaises herbes et les goélands. "Nature moderne est le livre que j'aime le plus au monde. Je n'ai jamais rien lu si souvent et rien n'a jamais eu sur moi une influence si profonde. [... ] Derek m'apparaît encore comme le meilleur, mais aussi le plus radical des nature writers, parce qu'il refuse d'exclure le corps de sa sphère d'intérêts ; il documente les marées montantes de la maladie et du désir avec autant de soin et d'attention que la découverte d'un argousier ou d'un figuier sauvage". Olivia Laing

Par Derek Jarman, Julou Dublé, Howard Sooley
Actes Sud Editions

|

Auteur

Derek Jarman, Julou Dublé, Howard Sooley

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Nature moderne

Derek Jarman trad. Julou Dublé

Paru le 12/11/2025

528 pages

Actes Sud Editions

26,00 €

ActuaLitté
9782330214302
