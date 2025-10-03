La captive

"Ma petite fée a bien dormi ? " "Comment va ma petite fée ce soir ? " Après la mort de son mari, Muriel pensait ne plus jamais être aimée. Mais ça y est, par la grâce d'un site de rencontre, elle a trouvé l'amour. L'homme s'appelle Charles Leroux, il y a des yeux bleu glacier et une belle chevelure grise. Du matin au soir, il couvre Muriel de messages tendres. Charles a fait fortune dans le numérique, il est même propriétaire d'un yacht et d'un hôtel de luxe. Trop beau pour être vrai ? Peut-être. Mais Muriel est amoureuse, elle a Charles dans la peau. Plus rien ne pourra se glisser entre elle et lui. Ni ses enfants, ni les autres femmes, ni les banques, ni la police.