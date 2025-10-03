Inscription
#Essais

La captive

Alexandre Kauffmann

ActuaLitté
"Ma petite fée a bien dormi ? " "Comment va ma petite fée ce soir ? " Après la mort de son mari, Muriel pensait ne plus jamais être aimée. Mais ça y est, par la grâce d'un site de rencontre, elle a trouvé l'amour. L'homme s'appelle Charles Leroux, il y a des yeux bleu glacier et une belle chevelure grise. Du matin au soir, il couvre Muriel de messages tendres. Charles a fait fortune dans le numérique, il est même propriétaire d'un yacht et d'un hôtel de luxe. Trop beau pour être vrai ? Peut-être. Mais Muriel est amoureuse, elle a Charles dans la peau. Plus rien ne pourra se glisser entre elle et lui. Ni ses enfants, ni les autres femmes, ni les banques, ni la police.

Par Alexandre Kauffmann
Chez Goutte d'or

|

Auteur

Alexandre Kauffmann

Editeur

Goutte d'or

Genre

Criminalité

La captive

Alexandre Kauffmann

Paru le 03/10/2025

285 pages

Goutte d'or

19,90 €

9791096906574
