#Essais

Ouest Canadien

Dominique Auzias

ActuaLitté
Le carnet de voyage sur l'Ouest Canadien a un format très pratique et une nouvelle maquette faisant la part belle aux photos. Destiné à tous les voyageurs qui partent en courts séjours et recherchent un guide complet au meilleur prix sur l'Ouest Canadien. Il propose surtout des informations culturelles et de découverte : l'essentiel et plus ! Il est le compagnon idéal pour comprendre l'Ouest Canadien et profiter au mieux de son séjour. Vous y retrouverez tous les bons plans pour optimiser votre séjour. Idéal pour le voyageur indépendant mais aussi le voyageur en groupe.

Par Dominique Auzias
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Dominique Auzias

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Canada

Ouest Canadien

Dominique Auzias

Paru le 25/02/2026

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

ActuaLitté
9782305121079
