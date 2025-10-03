A Venise au milieu du XVIIIe siècle, Weidenstamm, un étrange baron hollandais qui a loué un palais et recruté un majordome, reçoit avec faste une joyeuse société composée d'oisifs, d'actrices et de danseuses - sans oublier un banquier, un abbé libertin et quelques autres profiteurs qu'il invite à festoyer chez lui jusque tard dans la nuit. Parmi eux, Lorenzo Venier, jeune aristocrate qui appartient à l'une des plus illustres familles de la Sérénissime. Ce soir même, à l'opéra, le baron a abordé Lorenzo en l'interrogeant sur le nom d'une cantatrice. Lorenzo n'a pas donné de réponse précise, et surtout, ne lui a pas dit que cette grande artiste, Vittoria, était sa femme. Mais Weidenstamm, plein de curiosité, s'est pris d'amitié pour Lorenzo dont il s'empresse de faire son confident. Il lui raconte qu'il a longtemps vécu à Venise, et qu'il y a plus de quinze ans qu'il n'y était pas revenu. Mais voici que Vittoria fait son entrée, accompagnée de son jeune frère, Cesarino. Il n'échappe à personne, et surtout pas à Lorenzo, que les traits du jeune homme offrent avec ceux de Weidenstamm une troublante ressemblance... Inspiré d'un épisode des "Mémoires" de Casanova, "L'Aventurier et la cantatrice" fut la première pièce de Hofmannsthal à connaître le succès au théâtre. Créée simultanément à Vienne et à Berlin en 1899, elle marque le passage du poète âgé de vingt-cinq ans à la scène "réelle" , après ses premières pièces en vers, avant tout destinées à la lecture et qui, dès la parution d' "Hier" en 1891, l'avaient rendu célèbre. Mêlant vers et prose, cette pièce vénitienne à la fois brillante et mélancolique dont c'est ici la première traduction française, est une merveille de délicatesse et de poésie.