Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le vélo m'a sauvé

Kilian Bron, Martin Fourcade, Franck Berteau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Quand je dis que le vélo m'a sauvé, ce n'est pas seulement du climat pesant voire toxique de mon foyer, c'est aussi de moi-même, de mon désir démesuré de sensations fortes qui cherchait à s'exprimer d'une manière ou d'une autre". Lorsqu'il découvre le VTT à l'adolescence, Kilian Bron comble un immense désir de liberté qui l'habite depuis l'enfance. Avec son engin à deux roues, ce fils de militaire explore la forêt de Malgovert, sur les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice, puis dévale les pistes de la station des Arcs, accessible en funiculaire depuis son quartier. Grâce au vélo, il exauce ses premières "bulles imaginaires", ces rêves d'évasion qu'il nourrit entre les quatre murs de sa chambre, où il se réfugie pour échapper aux tourments familiaux. Un foyer entre affection et discorde, ayant façonné l'homme et le pilote qu'il est devenu. Vététiste professionnel parmi les plus doués de sa génération, Kilian Bron s'avoue accro aux risques mais refuse d'être qualifié de "casse-cou". S'il adore flirter avec le vide, c'est avant tout par amour des montagnes et du pilotage, un art qui le tempère et qu'il a mis des années à maîtriser. C'est aussi pour rapporter des quatre coins du monde des images à la fois spectaculaires et porteuses de sens, et faire de son vélo un passeur d'histoires.

Par Kilian Bron, Martin Fourcade, Franck Berteau
Chez Flammarion

|

Auteur

Kilian Bron, Martin Fourcade, Franck Berteau

Editeur

Flammarion

Genre

Cyclisme, VTT

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vélo m'a sauvé par Kilian Bron, Martin Fourcade, Franck Berteau

Commenter ce livre

 

Le vélo m'a sauvé

Kilian Bron

Paru le 12/11/2025

205 pages

Flammarion

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080473448
9782080473448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.