"Quand je dis que le vélo m'a sauvé, ce n'est pas seulement du climat pesant voire toxique de mon foyer, c'est aussi de moi-même, de mon désir démesuré de sensations fortes qui cherchait à s'exprimer d'une manière ou d'une autre". Lorsqu'il découvre le VTT à l'adolescence, Kilian Bron comble un immense désir de liberté qui l'habite depuis l'enfance. Avec son engin à deux roues, ce fils de militaire explore la forêt de Malgovert, sur les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice, puis dévale les pistes de la station des Arcs, accessible en funiculaire depuis son quartier. Grâce au vélo, il exauce ses premières "bulles imaginaires", ces rêves d'évasion qu'il nourrit entre les quatre murs de sa chambre, où il se réfugie pour échapper aux tourments familiaux. Un foyer entre affection et discorde, ayant façonné l'homme et le pilote qu'il est devenu. Vététiste professionnel parmi les plus doués de sa génération, Kilian Bron s'avoue accro aux risques mais refuse d'être qualifié de "casse-cou". S'il adore flirter avec le vide, c'est avant tout par amour des montagnes et du pilotage, un art qui le tempère et qu'il a mis des années à maîtriser. C'est aussi pour rapporter des quatre coins du monde des images à la fois spectaculaires et porteuses de sens, et faire de son vélo un passeur d'histoires.