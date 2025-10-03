Inscription
Les disparus d'Hokuloa

Elizabeth Hand, Elisabeth Richard-Berthail

Grady Kendall a quitté son Maine natal pour se rendre à Hawaï où il a accepté un poste de gardien. Trouver un emploi en pleine épidémie de covid, une aubaine ! Son job : veiller sur la villa cossue d'un milliardaire pendant que ce dernier s'exile sur la péninsule indigène d'Hokuloa pour ses projets immobiliers. Dès son arrivée, dans une île vidée de ses touristes, Grady est préoccupé : non loin de son lieu de travail se trouve un bunker, où les noms de personnes disparues sans laisser de traces sont tagués. Une liste qui s'allonge de jour en jour, et quand le nom d'une de ses récentes connaissances apparaît sur les murs du bâtiment, Grady est déterminé à la retrouver. Mais dans, la jungle tropicale, entre les frondaisons d'une végétation luxuriante et enchanteresse, une mystérieuse présence cherche à attirer son attention.

Elizabeth Hand, Elisabeth Richard-Berthail
Chez Points

Auteur

Elizabeth Hand, Elisabeth Richard-Berthail

Editeur

Points

Genre

Thrillers

Les disparus d'Hokuloa

Elizabeth Hand trad. Elisabeth Richard-Berthail

Paru le 03/10/2025

480 pages

Points

10,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791041419883
© Notice établie par ORB
