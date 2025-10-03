Comment la Palestine fut perdue Si vous estimez connaître assez du conflit israélo-palestinien pour en nourrir des opinions définitives, mieux vaut ne pas ouvrir ce livre. Vous risqueriez d'y apprendre que le sionisme fut très longtemps chrétien avant que d'être juif. Ou que la dynamique factionnelle a, dès l'origine, miné et affaibli le nationalisme palestinien. Jean-Pierre Filiu, spécialiste incontesté de la question, redonne du sens à un conflit apparemment sans fin. Israël a gagné guerre après guerre, sans pour autant remporter la victoire, car son avenir ne sera garanti que par l'établissement d'un Etat palestinien vivant en paix à ses côtés. A l'heure où Israël croit effacer la Palestine en anéantissant Gaza, ce livre est un formidable message d'espoir. Jean-Pierre Filiu Professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po, Paris, il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, traduits dans une vingtaine de langues, dont Histoire du Moyen-Orient ("Points Histoire" , 2023) et Un historien à Gaza (Les Arènes, 2025).