#Essais

Comment la Palestine fut perdue

Jean-Pierre Filiu

ActuaLitté
Comment la Palestine fut perdue Si vous estimez connaître assez du conflit israélo-palestinien pour en nourrir des opinions définitives, mieux vaut ne pas ouvrir ce livre. Vous risqueriez d'y apprendre que le sionisme fut très longtemps chrétien avant que d'être juif. Ou que la dynamique factionnelle a, dès l'origine, miné et affaibli le nationalisme palestinien. Jean-Pierre Filiu, spécialiste incontesté de la question, redonne du sens à un conflit apparemment sans fin. Israël a gagné guerre après guerre, sans pour autant remporter la victoire, car son avenir ne sera garanti que par l'établissement d'un Etat palestinien vivant en paix à ses côtés. A l'heure où Israël croit effacer la Palestine en anéantissant Gaza, ce livre est un formidable message d'espoir. Jean-Pierre Filiu Professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po, Paris, il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, traduits dans une vingtaine de langues, dont Histoire du Moyen-Orient ("Points Histoire" , 2023) et Un historien à Gaza (Les Arènes, 2025).

Par Jean-Pierre Filiu
Chez Points

|

Auteur

Jean-Pierre Filiu

Editeur

Points

Genre

Géopolitique

Retrouver tous les articles sur Comment la Palestine fut perdue par Jean-Pierre Filiu

Commenter ce livre

 

Comment la Palestine fut perdue

Jean-Pierre Filiu

Paru le 03/10/2025

640 pages

Points

14,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
