Souviens-toi, toujours

1943. Laon, dans l'Aisne, à la frontière de la zone interdite. Elise, tout juste quinze ans, vit seule avec sa mère dans un logement alloué par la Croix-Rouge. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle rêve d'un avenir meilleur au milieu des horreurs de la guerre, des privations de liberté, des oppressions et des réquisitions expéditives des nazis, désormais maîtres de la ville. L'adolescente, malmenée par les jalousies et les ragots, se débat entre un présent qu'elle ne comprend pas et un passé idéalisé. Marthe, sa mère, a accepté l'impensable : travailler au mess des officiers allemands ! Mais alors, comment expliquer à Elise ce sacrifice pour survivre ? Marthe échappera-t-elle aux exigences de l'énigmatique SS Katz ? Saura-t-elle gérer le retour de Jean, cet ancien amour de jeunesse qui semble, lui aussi, avoir ses secrets et sa part d'ombre ? Tous sont prêts à risquer leur vie pour leurs convictions, mais seront-ils capables d'en assumer les conséquences ? On ne connaît jamais le coût d'un sacrifice avant d'en avoir payé le prix...