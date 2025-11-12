Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Tres Picos

Daniel Pagés, Mariève Daumal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
El Coyote fait régner la terreur chez les habitants de Tres Picos : vol, brutalité, incendie. Ce forban est prêt à tout pour accaparer les richesses de l'île, y compris à garder en otage, dans ses cachots, Thomas, un jeune garçon qui a tenté d'aider sa famille à fuir sa cruauté. Son ami indien, Piquillo, après s'être échappé, va trouver à Basse-Terre un soutien inespéré auprès de Lucia, Mina et Sarah. Bien entendu, Jenn, Alan et Zach seront de la partie. Impossible de vivre une nouvelle aventure sans eux. Cette fois, ce n'est pas seulement une personne que les trois filles et leurs amis devront sauver, c'est tout le petit monde de Tres Picos qu'il faut délivrer de la tyrannie. El Coyote est un gouverneur déterminé qui n'hésite jamais à faire tonner les fusils de ses hommes. Thomas est à sa merci. Le temps est compté pour nos héros. Il faut très vite le tirer de ses griffes. Un roman haut en couleur et riche en rebondissements.

Par Daniel Pagés, Mariève Daumal
Chez Max Lansdalls

|

Auteur

Daniel Pagés, Mariève Daumal

Editeur

Max Lansdalls

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tres Picos par Daniel Pagés, Mariève Daumal

Commenter ce livre

 

Tres Picos

Daniel Pagés, Mariève Daumal

Paru le 12/11/2025

160 pages

Max Lansdalls

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095527725
9791095527725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.