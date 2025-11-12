El Coyote fait régner la terreur chez les habitants de Tres Picos : vol, brutalité, incendie. Ce forban est prêt à tout pour accaparer les richesses de l'île, y compris à garder en otage, dans ses cachots, Thomas, un jeune garçon qui a tenté d'aider sa famille à fuir sa cruauté. Son ami indien, Piquillo, après s'être échappé, va trouver à Basse-Terre un soutien inespéré auprès de Lucia, Mina et Sarah. Bien entendu, Jenn, Alan et Zach seront de la partie. Impossible de vivre une nouvelle aventure sans eux. Cette fois, ce n'est pas seulement une personne que les trois filles et leurs amis devront sauver, c'est tout le petit monde de Tres Picos qu'il faut délivrer de la tyrannie. El Coyote est un gouverneur déterminé qui n'hésite jamais à faire tonner les fusils de ses hommes. Thomas est à sa merci. Le temps est compté pour nos héros. Il faut très vite le tirer de ses griffes. Un roman haut en couleur et riche en rebondissements.