La grande encyclopédie illustrée des mammifères

Lindy Mattice

DECOUVRE L'UNIVERS FASCINANT DES MAMMIFERES AVEC CETTE ENCYCLOPEDIE ILLUSTREE EXCEPTIONNELLE ! De l'étonnant ornithorynque, qui pond des oeufs tout en allaitant ses petits, à la majestueuse baleine bleue, dont le bébé pèse déjà plusieurs tonnes à la naissance, la grande classe des mammifères - dont tu fais partie ! - n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. L'encyclopédie indispensable pour tous les amoureux des animaux, avec plus de 125 espèces présentées, des anecdotes captivantes, des chiffres clés et de superbes illustrations vintage signées par les plus grands artistes animaliers.

Par Lindy Mattice
Chez Editions de la Martinière

Auteur

Lindy Mattice

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

La grande encyclopédie illustrée des mammifères

Lindy Mattice

Paru le 03/10/2025

176 pages

Editions de la Martinière

24,90 €

9791040123460
