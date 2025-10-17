Inscription
Le pont flottant des rêves

Corinne Atlan

ActuaLitté
"D'où vient ma passion pour cette langue qui fonctionne pour ainsi dire à l'envers de la nôtre, et pour la civilisation dont elle est le vecteur ? Pourquoi me consacrer à une tâche impossible, paradoxale, consistant à effacer les sons, l'écriture, et jusqu'à l'arrière-plan culturel d'un texte, pour reconstruire à partir de ces ruines avec une langue aux paradigmes si différents ? Pour répondre à ces questions, j'ai entremêlé éléments fondateurs de ma vocation de traductrice et réflexions nées d'une longue pratique. Chemin faisant, j'ai tenté de décrypter les sensations liées à cette activité : frustration de ne pouvoir tout transmettre, joie de la création nichée dans la part du texte original qui irrémédiablement résiste, vertige addictif du décentrement, analogue à celui que procure le voyage... " Corinne Atlan

Par Corinne Atlan
Chez La contre allée

|

Auteur

Corinne Atlan

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

Le pont flottant des rêves

Corinne Atlan

Paru le 17/10/2025

128 pages

La contre allée

8,50 €

9782376651819
